AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 29,50 lira, en yüksek 32,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Dana eti HTS 29,5032,00Kemiksiz et HTS 37,0039,00Karkas et HTS 17,21 20,25 Sucuk HTS 37,00 39,00 BuğdayHMS 0,80 0,88 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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