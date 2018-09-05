AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 26,95 lira, en yüksek 35,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Dana eti HTS26,9535,00Kemiksiz et HTS35,0050,00Karkas et HTS29,00 29,00 Kuzu etiHTS40,00 47,00 BuğdayHMS 0,87 1,24 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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