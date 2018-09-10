AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda tavuk döner etinin kilogramı 16,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Tavuk döner eti HTS16,0016,00Yağlık ayçiçeği HMS1,942,25Sarı haşhaşHMS9,20 9,20 Sarı haşhaşHTS9,50 9,50 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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