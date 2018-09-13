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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

Ham ayçiçek yağının kilogramı 4,85 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında ham ayçiçek yağının kilogramı 4,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

En yüksek Ham ayçiçek yağı HTS4,854,85BuğdayHMS0,871,20ArpaHMS0,85 1,10ArpaHTS0,95 1,10HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Ticaret Borsası Ham ayçiçek yağı

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