Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında ham ayçiçek yağının kilogramı 4,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Ham ayçiçek yağı HTS4,854,85BuğdayHMS0,871,20ArpaHMS0,85 1,10ArpaHTS0,95 1,10HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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