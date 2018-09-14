Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında beyaz haşhaşın kilogramı en düşük 8 lira, en yüksek 10,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Beyaz haşhaş HMS8,0010,60Beyaz haşhaşHTS8,5510,79BuğdayHMS1,10 1,10ArpaHMS0,85 1,00HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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