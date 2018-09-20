FİNANS

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 13:27 | Son Güncelleme

Beyaz haşhaşın kilogramı 9-10 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında beyaz haşhaşın kilogramı en düşük 9 lira, en yüksek 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

En yüksek Beyaz haşhaş HMS9,0010,00Beyaz haşhaşHTS11,0011,10Mavi haşhaşHTS20,40 20,40ArpaHMS1,00 1,00HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Ticaret Borsası Beyaz haşhaş

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