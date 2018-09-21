Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 36 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Kemiksiz et HTS36,0060,00Karkas etHTS26,0026,35Kırıntı et HTS 19,00 19,00 Sucuk HTS 27,09 36,00 SalamHTS13,76 13,76Beyaz haşhaş HMS 10,00 10,00 ArpaHTS1,151,26HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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