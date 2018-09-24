AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 31,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Dana eti HTS27,0031,50Kemiksiz etHTS31,0073,00Kırıntı et HTS 15,00 15,00 Karkas et HTS 28,50 28,50 SucukHTS30,00 30,00Döner eti HTS 25,00 25,00 Mısır HTS 1,38 1,88 SoyaHTS2,713,30HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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