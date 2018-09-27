Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kırık buğdayın kilogramı 1,02 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Kırık buğday HTS1,021,02BuğdayHMS0,921,20ArpaHTS 1,15 1,30 Buğday unuHTS 1,40 1,90 YemHTS1,43 1,49HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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