Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 29 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Dana eti HTS29,0030,00Sığır etiHTS21,0029,00Kemiksiz etHTS 27,0074,00Karkas etHTS 18,2530,00 Sucuk HTS35,71 50,60 Pastırma HTS 53,00 120,00 Salam HTS 42,32 42,32 Kavurma HTS 55,00 78,20 Buğday HMS 0,99 1,20 ArpaHTS0,870,87HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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