Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında arpanın kilogramı 0,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Arpa HMS0,800,80BuğdayHMS0,900,95KepekHTS 1,10 1,10Buğday unuHTS 1,242,17 YemHTS0,801,40HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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