Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında inek eti, kilogramı 20,25 - 22,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek İnek eti HTS20,2522,25BuğdayHMS0,881,27Kırık buğday HTS 0,931,02ArpaHTS 1,141,23 MısırHTS1,001,28HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Forbes, 'En Zengin 400 Amerikalı' listesini açıkladı
Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı
Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları
Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları
Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar
Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum