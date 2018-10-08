Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, dana etinin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 31,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Dana eti HTS28,0031,50Sığır etiHTS18,0022,80Kemiksiz etHTS 36,5036,50Buğday HMS 0,90 1,15 ArpaHTS0,950,95HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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