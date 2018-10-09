Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, karkas etin kilogramı en düşük 19 lira, en yüksek 29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Karkas et HTS19,0029,00BuğdayHMS0,851,40Kırık buğdayHTS 1,031,07Beyaz haşhaşHMS 10,00 10,00 Sarı haşhaşHTS7,437,43HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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