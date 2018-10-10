Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, dana etinin kilogramı en düşük 30 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Dana eti HTS30,0035,00Kemiksiz etHTS37,0037,00Kuzu etiHTS 32,5046,00Buğday HMS 0,90 1,30 ArpaHMS0,801,00HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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