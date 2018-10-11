Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, dana karkas kesimin kilogramı 27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Dana karkas kesim HMS27,0027,00BuğdayHMS1,101,10BuğdayHTS 1,151,20ArpaHMS 0,861,13 ArpaHTS1,021,47HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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