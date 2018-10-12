Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 59 lira, en yüksek 83 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Kırıntı et HTS14,0014,00Kemiksiz et HTS59,0083,00Karkas etHTS 25,5032,50BuğdayHMS 1,101,10ArpaHMS1,001,00HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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