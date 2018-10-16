FİNANS

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 11:26 | Son Güncelleme

Dana etinin kilogramı 25-30 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

En yüksek Dana eti HTS25,0030,00Sığır eti HTS22,0023,50Kemiksiz etHTS 28,0038,00Karkas etHTS 24,0037,00Buğday HMS0,85 1,40 Yulaf HMS 0,90 0,90 ArpaHMS0,801,10HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Ticaret Borsası dana eti

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