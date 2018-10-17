AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Dana eti HTS30,0030,00Buğday HMS0,851,17BuğdayHTS 1,181,20Kırık buğdayHTS 0,991,08ArpaHMS0,801,10 Beyaz haşhaş HMS 9,2010,30 Sarı haşhaşHMS9,009,00HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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