Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 32,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Dana eti HTS27,0032,50Kemiksiz et HTS37,0075,00Döner etiHTS 21,0032,00BuğdayHMS 0,951,15ArpaHMS0,850,99 Beyaz haşhaş HMS 10,0010,00 Sarı haşhaşHMS8,008,00HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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