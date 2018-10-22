AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 38,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Kemiksiz et HTS38,0038,00Kırıntı etHTS 20,0020,00BuğdayHMS 1,001,00ArpaHMS1,001,00 Sarı haşhaşHTS9,509,50HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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