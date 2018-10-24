Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 31,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Dana eti HTS27,0031,50Sığır eti HTS 17,21 18,48 İnek eti HTS 20,00 24,00 Kemiksiz et HTS 32,00 40,00 Karkas et HTS 25,00 32,00Buğday HMS 0,95 1,25 ArpaHMS0,931,25ArpaHTS1,101,20HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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