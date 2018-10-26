Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Kemiksiz et HTS37,0037,00Kırıntı et HTS 20,00 20,00 PastırmaHTS 68,6468,64SalamHTS 41,6941,69SosisHTS 36,3036,30Buğday HMS 1,001,20 Kırık buğdayHTS0,901,00Mavi haşhaşHTS20,3121,32HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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