Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 26,02 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Dana eti HTS26,0226,02Kemiksiz et HTS 33,0240,66Karkas etHTS 19,0029,70Beyaz haşhaş HMS 9,809,80Buğday HMS 0,831,10 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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