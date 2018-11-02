Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Dana eti HTS25,0035,00Sığır eti HTS 24,0024,00Düve etiHTS 25,5025,50Karkas et HTS 26,0030,00Kuzu eti HTS 30,00 45,00 Buğday HMS 0,80 1,10 Arpa HTS 0,95 1,20 Susam HTS 14,8914,89 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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