Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında beyaz haşhaşın kilogramı 12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Beyaz haşhaş HTS12,0012,00BuğdayHMS 1,101,30Buğday HTS 1,10 1,10 Kırık buğday HTS 1,00 1,00 ArpaHMS 1,101,10 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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