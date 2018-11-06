Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Dana eti HTS29,0029,00Kuzu etiHTS 40,0040,00Buğday HMS 0,85 1,30Kırık buğday HTS 0,951,00 ArpaHMS 0,801,10 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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