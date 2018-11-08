Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 28-32,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Dana eti HTS28,0032,50Kemiksiz etHTS 32,0045,00Kırıntı etHTS 15,0020,00Döner etiHTS 21,0026,00 Buğday HMS 0,901,25 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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