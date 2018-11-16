Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
En yüksek Dana eti HTS29,0029,00Sığır eti HTS 20,6025,00Kemiksiz et HTS 41,0041,00Karkas et HTS 28,00 28,00 Pastırma HTS 53,00 103,50 Kavurma HTS 65,00 78,20 Buğday HMS 1,00 1,00 Arpa HTS 1,02 1,02 Beyaz haşhaş HMS 8,508,50HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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