Afyonkarahisar'da 6 ayda, 458 bin kişi konakladı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, 2019 yılının ilk 6 ayında kente gelerek otellerde konaklayan yerli ve yabancı turist sayısının 458 bin 768 olduğunu söyledi.

Termal, mermer, lezzet, sağlık, spor, tarihi ve kültürel değerleriyle adından sıkça söz ettiren Afyonkarahisar'da 2019 yılı ilk 6 ayında 10 bin 249'u yabancı, 444 bin 519'u yerli olmak üzere toplam 454 bin 768 kişi otellerde konakladı. Özellikle yerli ve yabancı turistler, şifalı suları başta olmak üzere Frig Vadisi, tarihi mekanları ve kültürel değerlerini ziyaret ettikleri Afyonkarahisar'ı yakından tanıma fırsatı buldu.

İLİMİZ TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLUYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, 2019 yılı ilk altı ayında otellerde konaklayan yerli ve yabancı turist sayısının 500 binlere yaklaşmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, yıl sonuna kadar bu sayının 1 milyonun üzerine çıkabileceğini söyledi. Tanır, "Afyonkarahisar tarihi ve kültürel bir şehir. Frig dönemine ait kalıntıların yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler de ilimizde bulunuyor. Bunların yanı sıra şifalı sularına olan ilgi her geçer gün artıyor. İlimizin kavşak nokta olması nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin konaklıyor ve hoşça vakit geçiriyor. Bu yılın ilk 6 ayında, yani ocak- haziran döneminde 454 bin 768 yerli ve yabancı turist ilimizde konakladı. Bunlardan 10 bin 249'u yabancı, 444 bin 519'u ise yerli turisttir. Hedefimiz yıl sonunda 1 milyonun üzerine çıkarak ilimizi ülkemizin yanı sıra dünyaya tanıtmaktır" dedi.