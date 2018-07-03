Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı erken başladı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı, Kızılören ve Hocalar ilçelerindeki haşhaş hasadı yağmur nedeniyle erken başladı. Bu yıl toplam 20 bin dekar alanda haşhaş ekimi yapılırken, 1200 ton civarında rekolte bekleniyor. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, yağmurun hem hasadı erken başlattığını hem de ürünlerde hastalığa neden olduğunu söyledi.

Sandıklı, Kızılören ve Hocalar merkez ve köylerinde yaklaşık 10 gün sonra başlaması beklenen haşhaş hasadı, hazirandaki yağışların ürünleri olgunlaştırmasından dolayı erken başladı. Bölgede 2 bin 500 üretici tarafından 18 bin dekarı geleneksel, 2 bin dekarı sözleşmeli olmak üzere toplam 20 bin dekar alanda haşhaş ekimi yapılırken, 1200 ton civarında rekolte bekleniyor. Geçen yıl ise toplam 22 bin dekar alanda ekim yapılmasına rağmen ürünleri soğuk vurması nedeniyle 11 bin dekar alanda toplam 800 ton civarında kapsül elde edilebildi. Hasadın bu yıl 20 günde tamamlanması beklenirken, Sandıklı TMO Ajans Amirliği ile yapılan sözleşme gereği 2 bin dekardaki ekimin tamamı TMO'ya satılacak.

YAĞMUR HASTALIK GETİRDİ

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, "Sandıklı, Kızılören, Hocalar'da Sandıklı TMO Ajansı ile sözleşmeli 18 bin dekar alanda haşhaş ekimi yapılırken, 2 bin dekar alanda da ofisin hem haşhaşını hem de kapsülünü aldığı ekim var. Yani 20 bin dekar haşhaş ekimimiz var. Tabii bu sene daha önceki rekolte olmasını beklemiyoruz. Çünkü yağmur çok yağdı. Yağmurun çokluğu haşhaşlarda da bazı hastalıkları beraberinde getirdi. Yağışlar sadece haşhaşta değil arpada, buğdayda, samanda verim kaybına neden oldu. Zarar var" dedi.

MORFİN ORANI BİRİNDE DÜŞÜK, DİĞERİNDE YÜKSEK ÇIKABİLİR

Üreticilerin çuvallardaki morfin oranlarının değişiklik göstermesiyle ilgili şikayetleri olduğunu kaydeden Süleyman Yıldız, "Bir çuvalın içerisinden bin tane kozak çıkar. Bir çuvaldan alınan numunedeki kapsülde morfin fazla, bir başka çuvalda düşük çıkabilir. Bunu bin kozak içerisinden seçemezsin. Tamam üreticinin haklarını savunacağız ama dediğim gibi alınan numunede morfini randımanlı kapsül denk gelir, morfin oranı yüksek çıkar. Diğer taraftan da bir başka çuvaldan alınan numunede çürük kapsül çıkar morfin oranı düşer. Onun da fiyatı ona göre TMO tarafından ayarlanır" diye konuştu.

'4-5 LİRA ARASINDA SATIYORUZ'

Haşhaş üreticisi Ahmet Çetinkaya da şöyle dedi:

"Yağışlar nedeniyle ürün olgunlaşınca bu yıl erkenden haşhaşın hasadına başladık. Yağışın etkisiyle haşhaşların kapsülleri açılınca içindeki haşhaşlar telef olur diye mecburen erken başladık. Haşhaşını kapsülünü ayırıyoruz. Haşhaşı tüccara kilogramını 4 ile 5 lira arasında satıyoruz. Ama kapsülü TMO'ya satıyoruz. Ofis ise fiyatını kapsüldeki morfin oranına göre veriyor. Morfin ölçen makineyse her çuvaldan ayrı morfin oranı çıkartıyor. Aynı tarlanın kapsülü birinde morfin oranı 80 çıkıyor, diğeri 40 çıkıyor. Morfin ölçme makinesinden şikayetçiyiz."

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