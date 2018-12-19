AFYONKARAHİSAR (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, Afyonkarahisar'daki KOBİ'lerin bu yıl KOSGEB'ten yaklaşık 8 milyon lira destek aldığını belirterek, "Bu rakam, Afyonkarahisar gibi KOBİ ağırlığı yüksek bir ilimizin, diğer illerle kıyaslandığında çok da hak ettiği destek miktarı değildir. Afyonkarahisar'da daha fazla firmamızı destekleme arzusundayız." dedi.

Uzkurt, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen "KOSGEB Vizyonu ve Destekleri" konulu toplantıda, KOSGEB'in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yakın temas halinde olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'daki KOBİ'lerin KOSGEB'ten bu yıl yaklaşık 8 milyon lira destek aldığını dile getiren Uzkurt, şöyle devam etti:

"Bu rakam, Afyonkarahisar gibi sanayisi gelişmekte olan ve KOBİ ağırlığı yüksek bir ilimizin, diğer illerle kıyaslandığında çok da hak ettiği destek miktarı değildir. KOSGEB olarak, Afyonkarahisar'da daha fazla firmamızı destekleme arzusundayız. Afyonkarahisar'dan daha fazla KOBİ'mizin KOSGEB destekleri için proje hazırlayarak bizlere müracaat etmesi konusunda hem sizleri bilgilendirmek hem de cesaretlendirmek adına buradayız."