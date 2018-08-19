Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, bayramların sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağladığını belirterek, kimsesizlerin yalnız bırakılmamasını istedi. Vali Tutulmaz, bayramların kardeşliğin, sevginin, saygının doruğa çıktığı, büyüklerin ziyaret edildiği, gönüllerin alındığı günler olduğunu söyledi. Kurban Bayramı'nın maddiyatla ilgili de bir ibadet olduğu için fakir fukarayı gözetme açısından önemli günler olduğunu vurgulayan Vali Tutulmaz, "Bütün halkımızın bayramını tebrik ediyorum. Kimsesizleri halkımız yalnız bırakmasın. Büyüklerini ziyaret etmekten geri kalmasınlar" dedi.

Afyonkarahisar'da termal otel işletmecisinden tatlıcısına birçok esnaf Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Kaymak, lokum, ekmek kadayıfı gibi yöreye has lezzetleri tatmak isteyenler siparişlerini verirken, tatilini termal ve kaplıcalarda geçirmek isteyenler ise otellerin yolunu tuttu.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında yoğunluk yaşanırken, kaymak, lokum ve ekmek kadayıfı üreten esnaf da hazırlıklarını tamamladı. Bölgedeki termal otellerde ise doluluk oranı yüzde 90'ı buldu.

1 MİLYON 200 BİN ARAÇ GEÇİŞİ BEKLENİYOR

Afyonkarahisar'ın birçok kente karayolu ulaşımında kavşak noktası olduğuna işaret eden Vali Tutulmaz, "İlimize 12 kentten giriş yolu var. Bunların 7'si ana yol. Dolayısıyla ilimiz bayramda önemli bir geçiş noktası. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 1 milyon 200 bin araç geçişi oldu. Bu yıl da bu yoğunluğu bekliyoruz" diye konuştu.

'YOLLAR KAN GÖLÜ OLMASIN'

İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Kurban Bayramı'nda ilde bin 100 personelin görev yapacağını söyledi. Afyonkarahisar'da trafik ağının 350 kilometre olduğunu hatırlatan Yıldız, her 5 ve 10 kilometrede bir ekip olacağını vurguladı. Vatandaşların huzur içerisinde ve ulaşımlarını daha kolay yapabilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarına işaret eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Trafiğe çıkacak sürücüleri ve vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Amaç her bayramda yolların kan gölü olduğu haberlerinden uzak bir süreç yaşamak. Sürücülerimiz yavaş gitsin. Yollarda önlerine çıkabilecek riskleri hesaplasınlar. Kurallara uysunlar. Bir kez kaza yapma şansları varmış gibi araçlarını kullansınlar. Bayramda sadece trafikte değil. Hayvan satışlarının yapıldığı pazar yerlerinde, mezarlıklarda, alışveriş merkezlerinde çok yoğun tedbirler planladık. Biz halkımızın çok rahat bayram geçirmesi için çalışıyoruz."