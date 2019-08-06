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Afyonkarahisar'da oteller bayrama dolu giriyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

ZAFTODER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan: - "Lezzet ve termalin başkentindeki termal otellerimizin tamamında rezervasyonlar yüzde 90'a ulaşmış durumdadır. Otellerimiz yeni haftayla yoğun rezervasyon telefonları alıyor. Bu da otellerimizdeki geri kalan odaların büyük bir kısmının bu hafta içerisinde yüzde 100 doluluğa ulaşacağını gösteriyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye'nin önemli termal merkezlerinden Afyonkarahisar'daki oteller, Kurban Bayramı tatili rezervasyonlarında yüzde 90 doluluğa ulaştı.

Yaklaşık 26 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste yerli turistler, hem tatil yapacak hem de şifalı sularda çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı bulacak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'daki termal otellerin Kurban Bayramı periyoduna girdiğini söyledi.

Tatil dolayısıyla kentte termal otellere ilginin yüksek olduğunu dile getiren Gümüşhan, bu durumun hem kent hem de ülke turizmi adına sevindirici olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar'daki termal otellerin yılın 12 ayı boyunca hizmet verdiğinin altını çizen Gümüşhan, tatilcilerin dinlenerek sağlıklı sularda şifa bulma fırsatı da yakaladığını vurguladı. Gümüşhan, "Lezzet ve termalin başkentindeki termal otellerimizin tamamında rezervasyonlar yüzde 90'a ulaşmış durumdadır. Otellerimiz yeni haftayla yoğun bir rezervasyon telefonları alıyor. Bu da otellerimizdeki geri kalan odaların büyük bir kısmının bu hafta içerisinde yüzde 100 doluluğa ulaşacağını gösteriyor. Rezervasyon yaptırmayan tatilcilerimizin acele etmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ünlü sanatçılar sahne alacak"

Kurban Bayramı'nı kentte geçirecekleri, otel konseptlerinde sürpriz etkinlikler beklediğine dikkati çeken Gümüşhan, "Her termal otelimizde, bayram dolayısıyla eğlence programları var. Özellikle her gün canlı müziğin yanı sıra bayram süresince ünlü sanatçılar da otellerimizde sahne alacak. Aile ve çocuklarımız için farklı özel aktiviteler de yer alacak. İnsanlarımız genelde termal otellerimize dinlenmeye ve şifa bulmaya geliyor. Ayrıca, şehrimiz çok gürültü kirliliğinin olduğu bir kent değil. O yönüyle de tatilcilerin tercih ettiği bir adresiz." diye konuştu.

Akrones Termal Otel Genel Müdürü Ünal Özgen, bayram nedeniyle otellerin yoğun bir şekilde rezervasyon telefonları aldığını belirterek, "Bayramı, Afyonkarahisar'da geçirecekler, sağlık ve şifanın yanında eğlencenin de keyfini sürecekler. Bayramda ayrıca otelimizde Yeşim Salkım, tatilcilerimizle bir araya gelecek. Özel konseptlerin yanı sıra animasyon ekiplerimiz bayram boyunca müşterilerimize hizmet verecek." diye konuştu.

- "Şifalı suların da faydasını görüyoruz"

Fransa'dan Kurban Bayramı için Afyonkarahisar'a gelen Musa Yıldız, bayram için geçen yıl da termal oteli tercih ettiğini belirterek, "Burada eğlence ve müzik çok güzel. Şifalı suların da faydasını görüyoruz. Bu sağlıklı sulardan herkesin faydalanmasını tavsiye ederim." dedi.

Bayram tatili nedeniyle Belçika'dan kente gelerek termal tatili tercih eden Tolga Yücebaş da kentteki sıcak suların şifalı olduğunu anımsattı.

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