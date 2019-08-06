Afyonkarahisar'da oteller bayrama dolu giriyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye'nin önemli termal merkezlerinden Afyonkarahisar'daki oteller, Kurban Bayramı tatili rezervasyonlarında yüzde 90 doluluğa ulaştı.

Yaklaşık 26 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste yerli turistler, hem tatil yapacak hem de şifalı sularda çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı bulacak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'daki termal otellerin Kurban Bayramı periyoduna girdiğini söyledi.

Tatil dolayısıyla kentte termal otellere ilginin yüksek olduğunu dile getiren Gümüşhan, bu durumun hem kent hem de ülke turizmi adına sevindirici olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar'daki termal otellerin yılın 12 ayı boyunca hizmet verdiğinin altını çizen Gümüşhan, tatilcilerin dinlenerek sağlıklı sularda şifa bulma fırsatı da yakaladığını vurguladı. Gümüşhan, "Lezzet ve termalin başkentindeki termal otellerimizin tamamında rezervasyonlar yüzde 90'a ulaşmış durumdadır. Otellerimiz yeni haftayla yoğun bir rezervasyon telefonları alıyor. Bu da otellerimizdeki geri kalan odaların büyük bir kısmının bu hafta içerisinde yüzde 100 doluluğa ulaşacağını gösteriyor. Rezervasyon yaptırmayan tatilcilerimizin acele etmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.