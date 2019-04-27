AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Yabancı ziyaretçi sayısında elde ettiğimiz başarıyı turizm gelirleri bakımından da elde etmek için kitle turizminin yanında katma değeri yüksek turizm çeşitlerine ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunlardan birisi, belki de en önemlisi de sağlık turizmi." dedi.

Bağlıkaya, Afyonkarahisar'da termal bir otelde düzenlenen Sağlık Turizmi Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, dünyada ve Türkiye'de turizm hareketi ve ekonomisinin hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve rekabetin de her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Turizmde sahip olduğu değerleri tanıtabilen, sunduğu ürünlerle fark yaratan destinasyonların öne çıktığı bir dönemde olduklarını dile getiren Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Yabancı ziyaretçi sayısında elde ettiğimiz başarıyı turizm gelirleri bakımından da elde etmek için kitle turizminin yanında katma değeri yüksek turizm çeşitlerine ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunlardan birisi, belkide en önemlisi de sağlık turizmi. Türkiye, denizi, kumu, güneşi, tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ile turist çeken bir ülke olduğu kadar son yıllarda yapılan yatırımlar neticesinde sağlık turizmi alanında da öne çıkan destinasyonlardan biri haline geliyor. Sağlık turizmi denince genelde akla ilk gelen medikal turizm oluyor. Oysa, sağlık turizminin wellness, spa, termal, ileri yaş gibi pek çok bileşenleri ve alt başlığı var. Ülke olarak, tıbbi tedavi alanındaki gelişmelerin yanı sıra termal sağlık turizmi alanında da önemli bir potansiyele sahibiz."