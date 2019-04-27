FİNANS

Afyonkarahisar'da "Sağlık Turizmi Çalıştayı"

FİNANS HABERLERİ  | 27.04.2019 13:46 | Son Güncelleme

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Yabancı ziyaretçi sayısında elde ettiğimiz başarıyı turizm gelirleri bakımından da elde etmek için kitle turizminin yanında katma değeri yüksek turizm çeşitlerine ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunlardan birisi, belki de en önemlisi de sağlık turizmi"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Yabancı ziyaretçi sayısında elde ettiğimiz başarıyı turizm gelirleri bakımından da elde etmek için kitle turizminin yanında katma değeri yüksek turizm çeşitlerine ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunlardan birisi, belki de en önemlisi de sağlık turizmi." dedi.

Bağlıkaya, Afyonkarahisar'da termal bir otelde düzenlenen Sağlık Turizmi Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, dünyada ve Türkiye'de turizm hareketi ve ekonomisinin hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve rekabetin de her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Turizmde sahip olduğu değerleri tanıtabilen, sunduğu ürünlerle fark yaratan destinasyonların öne çıktığı bir dönemde olduklarını dile getiren Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Yabancı ziyaretçi sayısında elde ettiğimiz başarıyı turizm gelirleri bakımından da elde etmek için kitle turizminin yanında katma değeri yüksek turizm çeşitlerine ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunlardan birisi, belkide en önemlisi de sağlık turizmi. Türkiye, denizi, kumu, güneşi, tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ile turist çeken bir ülke olduğu kadar son yıllarda yapılan yatırımlar neticesinde sağlık turizmi alanında da öne çıkan destinasyonlardan biri haline geliyor. Sağlık turizmi denince genelde akla ilk gelen medikal turizm oluyor. Oysa, sağlık turizminin wellness, spa, termal, ileri yaş gibi pek çok bileşenleri ve alt başlığı var. Ülke olarak, tıbbi tedavi alanındaki gelişmelerin yanı sıra termal sağlık turizmi alanında da önemli bir potansiyele sahibiz."

-"Yabancı ziyaretçi sayısı 600 bini aştı"

Bağlıkaya, Türkiye'de sıcaklıkları 20 ile 110 derece arasında değişen bin 500 civarında doğal termal su kaynağının bulunduğunu ve jeotermal kaynaklar açısından ülkenin Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada yer aldığını vurguladı.

Türkiye'nin termal kaynak potansiyelinin iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Ülkemizde termal tesisler ve kaplıcalardan faydalanan yabancı ziyaretçi sayısı 2018 yılında 600 bini aştı. Özellikle Afyonkarahisar, bu anlamda son yıllarda ön plana çıkan önemli destinasyonlarımızdan biri konumunda bulunuyor. 2018 yılı sonunda Afyonkarahisar genelindeki turistik tesislere konaklama amaçlı giriş yapan kişi sayısı 1 milyonu aştı. Ancak bu ziyaretçilerin önemli kısmını Türk vatandaşlarının oluşturduğunu ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini arttırmamız gerektiğini de unutmamalıyız. TÜRSAB olarak ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini her mecrada tanıtmak için biz de gayret sarf ediyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

- "Afyonkarahisar için 75 bin yatak kapasitesi öngörülüyor"

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da TÜRSAB'ın düzenlediği Sağlık Turizmi Çalıştayı'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kentin hemen hemen her hafta bir kaç çalıştaya, konferansa ve sempozyuma ev sahipliği yapığını aktaran Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Bizim ilimizi doğrudan ilgilendiren konuların en başında sağlık turizmi geliyor. Afyonkarahisar sağlık turizmi ve turizmin diğer alanları açısından çok önemli bir merkezdir. Bizim şu anda termal tesis olarak 27 bin yatak kapasitemiz var. Bu rakam çok önemli bir rakam ancak yeterli değil. Hali hazırda 12 bin yatak kapasitesine sahip yatırımlarımız devam ediyor. Kalkınma planlarında da Afyonkarahisar için 75 bin yatak kapasitesi öngörülüyor. Şu anda biz yolun yarısındayız. Bir o kadar daha yatak kapasitesine ihtiyacımız var."

Çalıştaya, Vali Tutulmaz ile TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'nın yanı sıra bazı milletvekilleri, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, TÜRSAB Sağlık İhtisas Başkanı Halil Yılmaz ve çok sayıda seyahat acentesi temsilcisi katıldı.

Çalıştay, iki gün boyunca devam edecek.

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Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Firuz Bağlıkaya Sağlık Turizmi Çalıştayı TÜRSAB

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