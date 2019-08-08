Afyonkarahisar'da üretilen meyve konsantreleri ABD sofralarında

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye'nin en büyük meyve suyu kompleksinin bulunduğu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden 12 çeşit meyve ve sebzeden üretilen konsantreler, ABD ve Kanada başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Dinar'da faaliyet gösteren Göknur Meyve Suyu Konsantre Tesisi İşletme Müdürü Abdurrahman Ürün, AA muhabirine, 1993 yılında Kayseri'de küçük bir işletme olarak kurulan firmalarının, zaman içerisinde büyüdüğünü, şu anda 5 bölgede faaliyet gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinden meyve ve sebze alımı yapan bir firma oldukları için konsantre fabrikalarının lojistik noktalara kurulduğunu dile getiren Ürün, şöyle konuştu:

"Dinar'daki fabrikamız Türkiye'nin en büyük meyve ve sebzeden konsantre ile püre yapan tesisidir. Günlük yaklaşık 4 bin, yılda da 150 ila 200 bin ton meyve işliyoruz. Bu kapasitemizi daha artırabiliriz ancak Türkiye'de meyvecilik yıllara göre değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla meyveciliğin iyi olduğu bir yılda 300 ila 400 bin tona kadar işleme kapasitemiz oluyor. Ayrıca fabrikamız, lokasyon olarak çevre illere eşit mesafede yer alıyor. Bu sayede de kısa zamanda tedarik ettiğimiz meyveleri, sağlıklı, temiz ve hijyenik şartlarda alıp konsantre haline getirebiliyoruz."