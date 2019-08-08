FİNANS

Afyonkarahisar'da üretilen meyve konsantreleri ABD sofralarında

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en büyük meyve suyu kompleksinin bulunduğu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki tesiste, 12 çeşit meyve ve sebzeden yapılan konsantreler, varillerle ABD ve Kanada başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor - Tesisin İşletme Müdürü Abdurrahman Ürün: - "Fabrikamız Türkiye'nin en büyük meyve ve sebzeden konsantre ile püre yapan tesisidir. Günlük yaklaşık 4 bin, yılda da 150 ila 200 bin ton meyve işliyoruz" - "Üretimini yaptığımız varillerce konsantrenin yüzde 87'sinden fazlasını yurt dışına ihraç ediyoruz. Bunun da yüzde 80'ini ABD ve Kanada oluşturuyor. İhracatımızın geri kalan kısmı da Rusya, Almanya ve Arap ülkeleri. Dolayısıyla ülkemize de yurt dışından döviz getiren firmayız"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye'nin en büyük meyve suyu kompleksinin bulunduğu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden 12 çeşit meyve ve sebzeden üretilen konsantreler, ABD ve Kanada başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Dinar'da faaliyet gösteren Göknur Meyve Suyu Konsantre Tesisi İşletme Müdürü Abdurrahman Ürün, AA muhabirine, 1993 yılında Kayseri'de küçük bir işletme olarak kurulan firmalarının, zaman içerisinde büyüdüğünü, şu anda 5 bölgede faaliyet gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinden meyve ve sebze alımı yapan bir firma oldukları için konsantre fabrikalarının lojistik noktalara kurulduğunu dile getiren Ürün, şöyle konuştu:

"Dinar'daki fabrikamız Türkiye'nin en büyük meyve ve sebzeden konsantre ile püre yapan tesisidir. Günlük yaklaşık 4 bin, yılda da 150 ila 200 bin ton meyve işliyoruz. Bu kapasitemizi daha artırabiliriz ancak Türkiye'de meyvecilik yıllara göre değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla meyveciliğin iyi olduğu bir yılda 300 ila 400 bin tona kadar işleme kapasitemiz oluyor. Ayrıca fabrikamız, lokasyon olarak çevre illere eşit mesafede yer alıyor. Bu sayede de kısa zamanda tedarik ettiğimiz meyveleri, sağlıklı, temiz ve hijyenik şartlarda alıp konsantre haline getirebiliyoruz."

- "Üretimin yüzde 40-45'ini elma oluşturuyor"

Ürün, Türkiye'de meyvecilik sektöründeki yıllara göre oluşan dalgalanmanın ürettikleri konsantre tonajını da etkilediğini vurguladı.

Tesislerinde her türlü meyve ve sebzeden konsantre ile püre elde ettiklerini aktaran Ürün, "Sezonu mayıs ayında kiraz ve vişneyle açıyoruz. Akabinde sırasıyla yaz meyveleri olan kayısı, şeftali ve erik işleriz. Sonrasında da salçalık domatesten püre yaparız. Daha sonra en çok işlediğimiz ürün olan elmaya geçeriz. Onun da konsantre ve püresini yaparız. Bu da üretimimizin yüzde 40-45'ini oluşturuyor. Sonbahar itibarıyla da yüklü olarak nar, portakal ve narenciye çeşitleri işliyoruz. Toplamda 12 çeşit meyve ve sebzeden konsantre yapıyoruz."

Ürün, farklı meyve ve sebzelerden konsantre denemeleri yaptıklarını belirterek, sanayinin taleplerine göre havuç çeşitleri, armut ile ayvadan da püre ürettiklerini anlattı.

Firmalarının önceliğinin ihracat olduğuna dikkati çeken Ürün, şöyle devam etti:

"Ürünlerimizin son hali variller şeklinde oluyor. Yani buradan varil varil konsantre ihraç ediyoruz. Üretimini yaptığımız varillerce konsantrenin yüzde 87'sinden fazlasını yurt dışına ihraç ediyoruz. Bunun da yüzde 80'ini ABD ve Kanada oluşturuyor. İhracatımızın geri kalan kısmı da Rusya, Almanya ve Arap ülkeleri. Dolayısıyla ülkemize de yurt dışından döviz getiren firmayız. Üretimimizin geri kalan kısmı da yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük meyve suyu ve mama sanayilerine gönderiliyor."

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Anahtar Kelimeler:
abd Dİnar konsantre Varil

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