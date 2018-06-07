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Afyonkarahisar'ın en yüksek barajının yüzde 90'ı tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

Çay ilçesinde yapımı devam eden ve bölgenin en yüksek barajı olma özelliği taşıyan Çay Barajı, tamamlandığında bölge çiftçisine 20 milyon lira ek gelir sağlayacak - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Özkaldı: - "Çay'daki 18 bin 550 dekar alan inşallah buradan hem de modern sulama sistemiyle sulanmış olacak. Barajın toplam gövde büyüklüğü 3 milyon 257 bin metreküp. Bugün itibariyle 250 bin metreküp dolgu kaldı. Yani yüzde 90'a geldik"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yapımı süren ve ilin en yüksek barajı olma özelliği taşıyan Çay Barajı'nın yüzde 90'ı tamamlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajın Çay ilçesinin yanı sıra Bolvadin ve iki beldesi ile 12 köye içme suyu sağlayacağını söyledi.

Projenin, içme suyu isale hattı, arıtma tesisi ve Çay'daki yaklaşık 18 bin 550 dekar tarım alanını kapsayan tarımsal sulama sisteminden oluştuğunu belirten Özkaldı, "Dipevler, Vuslatlı, Yörük Karacaören, Kutlu, Karayokuş, Taçlıdere, Güney ve Taşağıl köyleri ile Dişli ve Özburun beldelerine içme suyu temin edilecek." dedi.

Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt, Pınarkaya, Çaypınar ve Cumhuriyet köylerinin 2045 yılına kadar içme ve kullanma suyunun bu barajdan sağlanacağını anlatan Özkaldı, şöyle devam etti:

"Çay'daki 18 bin 550 dekar alan inşallah buradan hem de modern sulama sistemiyle sulanmış olacak. Barajın toplam gövde büyüklüğü 3 milyon 257 bin metreküp. Bugün itibariyle 250 bin metreküp dolgu kaldı. Yani yüzde 90'a geldik. Gövde dolgusunu, enjeksiyon işlerini en geç temmuzun ortasında bitirmeyi hedefliyoruz."

- "Barajın temelden yüksekliği 105 metre"

Özkaldı, diğer çalışmaları da yıl sonunda tamamlamayı planladıklarını dile getirerek, "Barajın temelden yüksekliği 105 metre. Afyonkarahisar'da bugüne kadar yapılmış ve bundan sonra yapılacak en büyük barajların başında geliyor. Hedeflerimize göre, 2019 yılının ilk çeyreğinde bu barajda su tutmayı, hem içme suyunu hem de sulamaya su vermeyi planlıyoruz. Baraj, içme suyu isale hattı, arıtma tesisi, sulama tesisiyle birlikte toplam 204 milyon liraya mal oldu. Amacımız, çalışmaları 2019'da bitirip barajı sulama sezonuna yetiştirmek." diye konuştu.

İçme suyu ve isale hattı çalışmalarının da hızla devam ettiğini anlatan Özkaldı, şunları kaydetti:

"İçme suyu isale hattı yüzde 85-90'larda, arıtma tesisi yüzde 65-70'lere yaklaştı. Arıtma tesisini de 2019 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı, yani barajda su tuttuğumuzda arıtma tesislerine su vermeyi planlıyoruz. Bu projenin en büyük faydası iki ilçe, iki belde ve 12 köye içme suyu sağlamanın yanı sıra 18 bin 550 dekar tarım arazisine su vermek suretiyle çiftçilere her yıl yaklaşık 20 milyon lira fayda sağlayacak olmasıdır."

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Akif Özkaldı Çay Barajı Müsteşarı Orman ve Su İşleri Bakanlığı

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