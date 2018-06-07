Afyonkarahisar'ın en yüksek barajının yüzde 90'ı tamamlandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yapımı süren ve ilin en yüksek barajı olma özelliği taşıyan Çay Barajı'nın yüzde 90'ı tamamlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajın Çay ilçesinin yanı sıra Bolvadin ve iki beldesi ile 12 köye içme suyu sağlayacağını söyledi.

Projenin, içme suyu isale hattı, arıtma tesisi ve Çay'daki yaklaşık 18 bin 550 dekar tarım alanını kapsayan tarımsal sulama sisteminden oluştuğunu belirten Özkaldı, "Dipevler, Vuslatlı, Yörük Karacaören, Kutlu, Karayokuş, Taçlıdere, Güney ve Taşağıl köyleri ile Dişli ve Özburun beldelerine içme suyu temin edilecek." dedi.

Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt, Pınarkaya, Çaypınar ve Cumhuriyet köylerinin 2045 yılına kadar içme ve kullanma suyunun bu barajdan sağlanacağını anlatan Özkaldı, şöyle devam etti:

"Çay'daki 18 bin 550 dekar alan inşallah buradan hem de modern sulama sistemiyle sulanmış olacak. Barajın toplam gövde büyüklüğü 3 milyon 257 bin metreküp. Bugün itibariyle 250 bin metreküp dolgu kaldı. Yani yüzde 90'a geldik. Gövde dolgusunu, enjeksiyon işlerini en geç temmuzun ortasında bitirmeyi hedefliyoruz."