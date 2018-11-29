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Afyonkarahisarlı pancar üreticisi fabrika önünde kuyruk oluşturdu

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da arazilerinden söktükleri pancarları Afyon Şeker Fabrikası'na getiren üreticiler, başka ilden gelenlerin alınması nedeniyle kendi ürünlerinin alınmadığını iddia etti.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da arazilerinden söktükleri pancarları Afyon Şeker Fabrikası'na getiren üreticiler, başka ilden gelenlerin alınması nedeniyle kendi ürünlerinin alınmadığını iddia etti. Fabrika önünde saatlerce pancar teslim etmek için beklediklerini söyleyen üreticiler, sorunun çözülmesini istedi. Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinde özelleştirilen Afyon Şeker Fabrikası'na ürün teslim etmek için gelen pancar üreticileri, fabrika önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Traktör, kamyon, TIR ve benzeri araçlarla getirdikleri pancarı fabrikaya vermek için saatlerce beklediklerini belirten üreticiler, bu duruma tepki gösterdi. Üretici Mehmet Cambaz, Bolvadin ilçesinden traktörüne yüklediği pancarları fabrikaya teslim etmek için geldiğini anlatarak, sıra beklediğini ve uzun süre sonunda içeri girebildiğini anlattı. Abdullah Tabanlı ise, "Pancarı almıyorlar. 150 ton pancar getirdim. İçeride bir sıkıntı var, almıyorlar bizi" dedi. Mağdur olduklarını kaydededen üreticilerden Kasım Karaca ise, "Devlet çiftçisine sahip çıksın. Burada 15 ile 20 ton pancar verebilmek için günlerdir bekliyoruz. Bizim ömrümüzden gün çalınıyor" diye konuştu. 'ARIZA VAR DİYORLAR' Çay ilçesinden pancar getiren Emir Ünal, dün sabah saatlerinde fabrikaya geldiklerini ve gece ancak perona araçlarını koyabildiklerini söyledi. Ünal, şöyle konuştu: "İki gündür bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Başka bölgelerden TIR'larla pancar geliyor ve buradaki araçları almıyorlar. Biz o yüzden burada mağdur bekliyoruz. Konya tarafından gelen TIR'lara öncelik tanıyorlar. Yetkililere, 'Neden bizim pancarımızı değil de oradan gelen pancarı alıyorsunuz' diye sorduk. Onlar da 'Oradan pancar ihtiyacını karşılamak için onları mecbur almak zorundayız' diyor. İki gündür arıza ve elektrik sıkıntısı olduğunu söylüyorlar. Arıza iki gündür giderilmiyor. Doğru mu, değil mi onu da bilmiyoruz. Yağmurun altında bu sıkıntıyı yaşıyoruz." '300 İLE 400 ARAÇ VARIZ' Muhammed Akyol da Emirdağ'dan pancar getirdiğini belirtti. Akyol, "Konya Karapınar'dan gelenlere öncelik tanınıyor. Biz dışarıda, yol kenarlarında bekliyoruz. Yetkililer kotaları dolmayacağı için Karapınar'dan pancar aldıklarını söylüyor. Karapınar'dan gelen araçlar ne zaman biterse, bizi o zaman alacaklarmış. Biz burada 300 ile 400 araç varız. Ne zaman boşalacağı da belli değil. Şu karda kışta 4 gün de fabrikayı kapattılar, pazartesiye kadar" dedi. 'BU ÜRETİCİ HEPİMİZİN' Fabrika önünde pancar teslim etmeyi bekleyen üreticileri ziyaret eden CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ise bir an önce bu sorunun çözüme kavuşturularak üreticinin rahat nefes alması gerektiğini kaydetti. Türkiye genelindeki 14 şeker fabrikası özelleştirilirken CHP olarak fabrikalara giderek eylem yaptıklarını hatırlatan Köksal, "Özelleştirmenin sonuçlarının ağır olacağını söyledik. Daha bir yılı bile doldurmadan bu ağır bedelleri hep beraber ödüyoruz. İşte buradaki üreticiler de mağdur. Bu üretici hepimizin. İnsanları canından bezdirirseniz, gelecek yıl pancar ekecek üretici bulamazsınız" diye konuştu.

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