Ağaç işleme makineleri sektörünün işlem hacmi 300 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, "Ağaç işleme makineleri sektörü ve bunun yan sanayilerinin 2018 yılında işlem hacmi yaklaşık 200 milyon dolar civarındaydı. Bu seneki rakamlarda yüzde 50 artış ile 300 milyon dolar civarında." dedi.

AİMSAD ile Reed Tüyap tarafından düzenlenen 32. Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı (WoodTech), Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde başladı.

Fuarın açılışında konuşan AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol, ağaç işleme makineleri sektörü ve bunun yan sanayilerinde yaklaşık 350 firma olduğunu, sektörün 7 bin 500-10 bin civarında kişiyi istihdam ettiğini bildirdi.

Erol, şunları kaydetti:

"Ağaç işleme makineleri sektörü ve bunun yan sanayilerinin 2018 yılında işlem hacmi yaklaşık 200 milyon dolar civarındaydı. Bu seneki rakamlarda yüzde 50 artış ile 300 milyon dolar civarında. Bunda en önemli konu ihracat... Yaklaşık 105 ülkeye ihracatı olan bir sektörü konuşuyoruz. 2018 yılında her 100 ithal makineye karşı 167 ihracatımız varken, şu anda her 100 makineye 250 ihracatımız olan cari açığı olmayan bir sektörü konuşuyoruz.