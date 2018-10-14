Ağaç işleme makinelerinde 'yerli'ye dönüş

Sinem ERYILMAZ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL,(DHA) - ULUSLARARASI Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Türkiye'nin içinde bulunduğu finansal durumun sektöre avantaj sağlayacağını söyleyen AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol, "İç sektörde ithalatın çok pahalı olmasından dolayı yerli büyük mobilya firmalarının yerli makineye döneceğini düşünmekteyiz" dedi.

Ağaç işleme makine ve teknolojileri alanında sektörün öncü firmalarının en son ürünlerini görücüye çıkardığı, sektör trendlerinin belirlendiği, yerli ve yabancı ziyaretçi açısından etkin ve verimli bir pazarlama alt yapısı oluşturarak yıllardır sektörün ana tedarik noktası konumunda olan Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı kapılarını açtı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde dün başlayan fuar 17 Ekim'e kadar devam edecek.

Fuar hakkında bilgi veren TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal 100'ü aşkın ülkeden katılımcı beklediklerini ifade ederek, "Türkiye için mobilya endüstrisi çok önemli. Burada son makine teknolojisi yan sanayisi ve katma değeri yüksek olan yeni ürünler sergileniyor. Şuan 35 ülkeden 830 firmanın katılımı ile hazırlandı. Fuar boyunca yaklaşık 100 ülkeden 65 bin ziyaretçi bekliyoruz. Çok sayıda özellikle de Avrasya'dan yabancı ziyaretçilerimiz var. Çünkü onlar da mobilya konusunda bir şeyler yapabilme becerisine sahip. Çok geniş bir coğrafyadan katılım var. Yeni Zelanda'dan Amerika'ya, İspanya'dan Çin'e kadar dağılan bir profil var. Bu da Türkiye ve İstanbul için önemli bir konu. Şehirler gelenleri ile zenginleşir. Fuarların önemli bir işlevi de açıldıkları şehri zenginleştirmeleridir" dedi.