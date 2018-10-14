FİNANS

Ağaç işleme makinelerinde 'yerli'ye dönüş

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2018 12:47 | Son Güncelleme

ULUSLARARASI Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

Ağaç işleme makinelerinde 'yerli'ye dönüş

Sinem ERYILMAZ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL,(DHA) - ULUSLARARASI Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Türkiye'nin içinde bulunduğu finansal durumun sektöre avantaj sağlayacağını söyleyen AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol, "İç sektörde ithalatın çok pahalı olmasından dolayı yerli büyük mobilya firmalarının yerli makineye döneceğini düşünmekteyiz" dedi.

Ağaç işleme makine ve teknolojileri alanında sektörün öncü firmalarının en son ürünlerini görücüye çıkardığı, sektör trendlerinin belirlendiği, yerli ve yabancı ziyaretçi açısından etkin ve verimli bir pazarlama alt yapısı oluşturarak yıllardır sektörün ana tedarik noktası konumunda olan Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı kapılarını açtı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde dün başlayan fuar 17 Ekim'e kadar devam edecek.

Fuar hakkında bilgi veren TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal 100'ü aşkın ülkeden katılımcı beklediklerini ifade ederek, "Türkiye için mobilya endüstrisi çok önemli. Burada son makine teknolojisi yan sanayisi ve katma değeri yüksek olan yeni ürünler sergileniyor. Şuan 35 ülkeden 830 firmanın katılımı ile hazırlandı. Fuar boyunca yaklaşık 100 ülkeden 65 bin ziyaretçi bekliyoruz. Çok sayıda özellikle de Avrasya'dan yabancı ziyaretçilerimiz var. Çünkü onlar da mobilya konusunda bir şeyler yapabilme becerisine sahip. Çok geniş bir coğrafyadan katılım var. Yeni Zelanda'dan Amerika'ya, İspanya'dan Çin'e kadar dağılan bir profil var. Bu da Türkiye ve İstanbul için önemli bir konu. Şehirler gelenleri ile zenginleşir. Fuarların önemli bir işlevi de açıldıkları şehri zenginleştirmeleridir" dedi.

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNLER FUARDA SERGİLENİYOR

"Türkiye bir ağaç ve mobilya ülkesi. Hemen hemen tüm şehirlerimizde en önemli sektörlerden bir tanesi mobilya sektörü. Sektördeki en son teknolojiyi ve ürün gamlarımızı bu fuarda sergiliyoruz" diyen Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol ise sektörün son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Şu anda iç pazarda inşaat sektöründeki gerilemeden dolayı bir miktar düşüş yaşanıyor. Ama ihracat tarafında artıya gidiş var. Makine sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı en yüksek sektörlerden biri ağaç işleme makineleri sektörü. Yani ihracatımız ithalatımızdan daha fazla. Bu da şunu göstermekte: Firmalarımız en son teknolojiyi üretmekte ve bunları ihraç etmede her geçen gün daha iyiye gitmekte."

DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞ SEKTÖRE FIRSAT SUNDU

Şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu finansal durumun aslında firmalara avantaj sağlayacağının altını çizen Erol, "Özellikle dolar ve euronun yükselmesi firmalara artı yüzde 10 iskonto yapma şansı doğurdu. Bundan dolayı rakiplerimiz olan İtalyan, Alman ve Çinli firmalara karşı avantaj sağladığımızdan bu sene özellikle ihracatımızın artıya geçeceğini düşünmekteyiz. Bu fuarda da yaklaşık 8 ila 10 bin arasında yabancı misafirimizi bekliyoruz. Onlarla beraber bu hedefi yakalayacağımızı düşünmekteyiz" şeklinde konuştu.

Fuarda hiç ihracat yapılmayan ülkelere de açılacaklarını belirten Erol, "İç sektörde ithalatın çok pahalı olmasından dolayı yerli büyük mobilya firmalarının yerli makineye döneceğini düşünmekteyiz. O yüzden bu fuarın iyi geçeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bülent Ünal röp.
Mustafa Sabri Erol röp.
Fuardan detay görüntüler

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