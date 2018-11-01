FİNANS

Ağbal'dan büyüme için verimlilik vurgusu

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 11:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: - "Ülkenin ortalama yüzde 5 olan potansiyel büyüme oranını yukarı çekecek esas faktör, büyük ölçüde verimlilik artışları olacak. Verimlilik artışıyla desteklenen büyüme, enflasyona da neden olmaz" - "Türkiye'de büyüme hikayemizin temelini faktör verimliliği artışına dayandırmamız gerekiyor"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye'nin ortalama yüzde 5 olan potansiyel büyüme oranının verimlilik artışıyla yukarı çıkarılabileceğini belirterek, "Verimlilik artışıyla desteklenen büyüme, enflasyona da neden olmaz." dedi.

Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortaklaşa finanse ettiği "Toplam Faktör Verimliliği İçin Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi"nin Ankara Hilton Otel'de yapılan kapanış toplantısına katıldı.

Naci Ağbal, buradaki konuşmasında, proje çıktılarının, kalkınma ve büyüme çabalarına önemli girdi sağlayacağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin büyüme yolculuğunda hem genç insan gücünü devreye soktuğuna hem de sermaye yatırımlarının önünü açacak düzenlemeler yaptığına işaret eden Ağbal, AK Parti ile 2002 yılı sonrası dönemde yapılan kalkınma hamlelerine dikkati çekti.

Ağbal, şöyle devam etti:

"Ortalama büyümenin yüzde 5,8 olduğu 2002-2017 döneminde toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısı 1,3 oldu. Yani, büyümenin yüzde 22'si verimlilik artışından gelmiş. 2002-2007 döneminde ise ortalama büyüme yüzde 7,1 iken toplam faktör verimliliğinin büyümeye etkisi 2,8 puan oldu. Yani büyümenin yüzde 40'ı toplam faktör verimliliğindeki artıştan gelmiş. Demek ki sahip olduğumuz sermaye stokunu artıracağız, insan gücünün iş gücüne katılımını artıracağız ama daha önemlisi sermaye ve iş gücünü daha verimli kullanacağız. Ülkenin ortalama yüzde 5 olan potansiyel büyüme oranını yukarı çekecek esas faktör, büyük ölçüde verimlilik artışları olacak. Verimlilik artışıyla desteklenen büyüme, enflasyona da neden olmaz. Verimlilik artışları sizi daha rekabetçi kılar, ekonomide istikrar getirir ve enflasyona neden olmayan büyüme kompozisyonu oluşturur. İnşallah bu büyüme içinde toplam faktör verimliliğinin katkısını artıracak politikalara devam edeceğiz."

Verimlilik artışı için firma, sektör ve ülke düzeyinde yapılması gerekenler olduğunu belirten Ağbal, 2002 sonrasında yakalanan başarı ve ortaya çıkan hikayenin, çok net bir reçete sunduğunu dile getirdi. Ağbal, "Türkiye'de büyüme hikayemizin temelini faktör verimliliği artışına dayandırmamız gerekiyor. İş gücüne katılım oranlarında yaşadığımız artışlar iş gücünün üretime katkısını artırsa da önemli olan üretime giren her yeni iş gücünün verimliliğinin artırılmasını sağlayacak politikaları uygulamak olacak. 11. Kalkınma Planı'nın çalışmalarına devam ediyoruz. Devlet, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör olarak içsel ve dışsal faktörlerin büyümeye, verimlilik artışına katkısını sağlayacak politikaları bir bir hayata geçireceğiz." diye konuştu.

- "Teknoloji destekleri artacak"

Ağbal, verimlilik artışı için teknolojinin üretim süreçlerinde kullanımının önem taşıdığını vurgulayarak, özellikle dijitalleşme noktasında birçok sektörde hamleler yapılması gerektiğini bildirdi. Dijital teknolojilerle üretim süreçleri ve iş modellerinin yeniden dizayn edilebileceğini dile getiren Ağbal, şunları kaydetti:

"Yapay zeka uygulamaları olağanüstü yeni fırsatlar sunuyor. Üretimin kendisi bir değer olmaktan çıktı, üretimin etrafında oluşan bilgi üretimi daha fazla değer katan bir faktör haline geldi. Bugün gerek perakende gerek diğer birçok sektörde görüyoruz ki firmalar önemli ölçüde verimlilik artışı sağlamak için dijital yatırımlara girişiyorlar. Devlet olarak bu alanda firmalarımızı, sektörlerimizi destekliyoruz ama daha fazla desteklememiz gerekiyor. 2019-2021 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'da ve yine hazırlıklarına devam ettiğimiz 11. Kalkınma Planı döneminde bu destekleri daha da artıracağız."

PARTNERSevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
'Yeşil altın' zeytinde hasat başladı'Yeşil altın' zeytinde hasat başladı
Türkiye, 98 ülkeye turşu ihraç ediyorTürkiye, 98 ülkeye turşu ihraç ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal Toplam Faktör Verimliliği İçin Politika Çerçevesi Geliştirilmesi

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 42 ilde 1004 şirkete kayyum atandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 42 ilde 1004 şirkete kayyum atandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tales Matematik Müzesi gezici TIR'ı çocuklarla buluşuyor 

Tales Matematik Müzesi gezici TIR'ı çocuklarla buluşuyor 

Orkid’den "tabularla mücadelede" kadınlara destek 

Orkid’den "tabularla mücadelede" kadınlara destek 

Caz Festivali’nde 100'den fazla sanatçıyı 20 bin kişi izledi

Caz Festivali’nde 100'den fazla sanatçıyı 20 bin kişi izledi

Muşmula çiftçinin yüzünü güldürdü

Muşmula çiftçinin yüzünü güldürdü

Pamir: Adil sistem için "bordroluların vergi aralıkları" açılmalı

Pamir: Adil sistem için "bordroluların vergi aralıkları" açılmalı

'Her şey dahil sistemi olmazsa olmaz'

'Her şey dahil sistemi olmazsa olmaz'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.