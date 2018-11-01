Ağbal'dan büyüme için verimlilik vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye'nin ortalama yüzde 5 olan potansiyel büyüme oranının verimlilik artışıyla yukarı çıkarılabileceğini belirterek, "Verimlilik artışıyla desteklenen büyüme, enflasyona da neden olmaz." dedi.

Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortaklaşa finanse ettiği "Toplam Faktör Verimliliği İçin Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi"nin Ankara Hilton Otel'de yapılan kapanış toplantısına katıldı.

Naci Ağbal, buradaki konuşmasında, proje çıktılarının, kalkınma ve büyüme çabalarına önemli girdi sağlayacağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin büyüme yolculuğunda hem genç insan gücünü devreye soktuğuna hem de sermaye yatırımlarının önünü açacak düzenlemeler yaptığına işaret eden Ağbal, AK Parti ile 2002 yılı sonrası dönemde yapılan kalkınma hamlelerine dikkati çekti.

Ağbal, şöyle devam etti:

"Ortalama büyümenin yüzde 5,8 olduğu 2002-2017 döneminde toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısı 1,3 oldu. Yani, büyümenin yüzde 22'si verimlilik artışından gelmiş. 2002-2007 döneminde ise ortalama büyüme yüzde 7,1 iken toplam faktör verimliliğinin büyümeye etkisi 2,8 puan oldu. Yani büyümenin yüzde 40'ı toplam faktör verimliliğindeki artıştan gelmiş. Demek ki sahip olduğumuz sermaye stokunu artıracağız, insan gücünün iş gücüne katılımını artıracağız ama daha önemlisi sermaye ve iş gücünü daha verimli kullanacağız. Ülkenin ortalama yüzde 5 olan potansiyel büyüme oranını yukarı çekecek esas faktör, büyük ölçüde verimlilik artışları olacak. Verimlilik artışıyla desteklenen büyüme, enflasyona da neden olmaz. Verimlilik artışları sizi daha rekabetçi kılar, ekonomide istikrar getirir ve enflasyona neden olmayan büyüme kompozisyonu oluşturur. İnşallah bu büyüme içinde toplam faktör verimliliğinin katkısını artıracak politikalara devam edeceğiz."