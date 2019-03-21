AGCO, yeni ve ödüllü ürünlerini çiftçilerle buluşturdu

İSTANBUL, (DHA) - AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson’un yeni MF RB serisi silindirik balya makinesi, Konya Tarım Fuarı’nda ilk kez çiftçiler ile buluştu. Fuarda ödüllü traktör serisini de sergileyen AGCO’nun Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Mete Has, pazardaki daralmaya rağmen AGCO’nun pazar payını artırdığını söyledi.

Massey Ferguson, Konya Ticaret Odası’nın Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Türkiye’nin en büyük tarım fuarlarından biri olan Konya Tarım Fuarı’na, yeni ve ödüllü ürünleriyle katıldı. AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson’un MF RB serisi silindirik balya makineleri fuarda ilk kez Türkiye'deki çiftçilerle buluşmuş oldu.

“PAZARDAKİ DARALMAYA RAĞMEN PAZAR PAYIMIZI ARTIRDIK”

2018 yılında pazardaki daralmaya rağmen marka olarak pazar paylarını artırdıklarını vurgulayan Massey Ferguson Ülke Satış ve Pazarlama Müdürü Mete Has, “Bunu her firmanın yapamayacağı ya da ekonomik olarak cesaret edemeyeceği aksiyonlar alarak başardık. Bu başarıya en başta güçlü bayi teşkilatımızla başlattığımız uzun soluklu bir stratejinin sonucu ulaştık” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ”

Mete Has, 2019 yılında da halen 2018 fiyatları ile sundukları ürün serileri ile müşterilerin yanında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Artan kurlara rağmen eski kurlardan kampanya yaparak bayi ve müşterilerimize bu zor dönemde destek oluyoruz” diyen Has, "Yaptığımız kilit aktivitelerle enflasyonla ve artan kurlarla mücadelede Massey Ferguson olarak en başta yer alıyoruz. Destekler vererek, müşterilerimize ve bayilerimize büyük kolaylıklar sunarak pazar payımızı artırmayı başardık” dedi.

2019 yılı hedeflerinden de bahseden Mete Has, zorlu piyasalarda birçok firmanın 'günü kurtarma' eğiliminde olduğunu vurgulayarak, “Sürdürülebilir bir büyüme ve strateji izlemek başarıyı da getiriyor. 2019 yılı ekonomik anlamda daha zorlu bir yıl olacak. Ama tüm bunlara rağmen 2019 yılında da her zaman olduğu gibi, çiftçilerimizin ve bayilerimizin yanında olacağız” diye konuştu.

"HIZLI VE ETKİLİ BALYALAMA SAĞLIYOR"

Massey Ferguson’un MF RB serisi hakkında bilgi veren, Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Mete Has, silindirik balya makinelerinin ot ve sap balyalama sırasında maksimum besin öğesi içeren en iyi kalitede ürünü elde etmek için çok sayıda işlemi birleştirerek zaman ve yakıt tasarrufu sağladığını, hızlı ve etkili bir balyalama imkanı sunduğunu söyledi.

Has, "90 santimetreden 160 santimetre çapa kadar değişebilen balya odası ölçüsüyle ve standart 123 santimetrelik balya genişliği ile ürün nemine ve tipine (ot, saman) bağlı olarak 150-250 kilogram aralıklarında balyalama yapan RB serisi balya makineleri, minimum 5 adet küçük kare balya makinasının iş kapasitesini, büyük prizmatik balyamakinelerinin ihtiyaç duyduğu traktör motor gücüne nazaran daha düşük beygir gücüne sahip olan traktörler ile temin edebiliyor" ifadelerini kullandı.

"DAHA AZ BAKIM GEREKTİRİYOR"

"2,25 metre veya 2,40 metre toplama düzeni opsiyonu sunan balya makinesi, daha yüksek bir çalışma hızı ve daha düşük gürültü seviyesi sağlarken, daha az bakım gerektiriyor" diyen Has, sözlerine şöyle devam etti:

"MF RB 4160 V modelde bulunan 13, 17 veya 25 bıçakla sunulan Xtracut kıyıcı, her koşulda optimum kesme performansı sunarken, Sabit Basınç Sistemi (CPS), yaylı ve hidrolik faaliyetleri birleştirerek balya oluşturma sırasında sabit basınç elde edilmesini sağlıyor. 2019 yılında ülkemiz çiftçisi ile tanışan değişken odalı Massey Ferguson RB 4160 V ve RB 4180 V modellerinin yanı sıra, ürün gamı içerisinde 125 santimetre çapında sabit ölçüde balyalama yapan RB 3130 F model sabit odalı silindirik balya makinesi de yer alıyor."

'2019 YILININ TRAKTÖRÜ' ÖDÜLÜNÜ ALAN SERİSİ DE FUARDA

Massey Ferguson’un, Paris SIMA Tarım Fuarı’nda '2019 Yılının Makinesi' seçilen MF 7719 S traktör modelinin dahil olduğuürün serisi de Konya Tarım Fuarı’nda sergilenmekte. Kullanıcıya somut faydalar sağlayan modern, uygun maliyetli ve kullanımı kolay MF 7700 serisi traktörler, sürekli geliştirilen teknolojik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Türkiye’de kendi segmentinde en çok beğenilen ve tercihen edilen bir traktör serilerinden olan MF 7700 serisi, özellikle, büyük ölçekli çiftçiler, profesyonel tarım işletmeleri ve tarımsal müteahhitlerin ilk aklına gelen traktör modeli konumunda. Bu seri, 120 ila 255 beygir gücü arasındaki modelleri çok geniş yelpazedeki çiftçilere çözümler sunuyor.



