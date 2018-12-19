- "Ağır vasıtalarda dizel devam edecek"

BMC Power Genel Müdür Danışmanı Şenol Gülgönül, dizel araçların geleceği konusundaki tartışmalara ilişkin olarak pratikte yer alan uygulamaların ve yapılan araştırmaların ağır vasıtalarda dizel devam edeceğine işaret ettiğini belirterek, "Ağır vasıtalarda dizel kullanımı yüzde 84'lere kadar düşebilir ancak yine çoğunluk ağır vasıtada dizel motorda kalmak durumunda." dedi.

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Otomobil Zirvesi"ne katılan Gülgönül, öğrencilere BMC ve faaliyet alanları hakkında bilgi verdi.

Firmanın askeri ve ticari uygulamalarda kullanılacak çeşitli motorlar ürettiğini aktaran Gülgönül, sektörde karşılaştıkları zorlukları "İnsan kaynakları", "Son kullanıcı kısıtları" ve "Sanayi" olarak sınıflandırdıklarını anlattı.

Gülgönül, Türkiye'nin en büyük ihraç kalemlerinden birisinin otomotiv üretimi olduğunu belirterek, buna karşılık motor ve transmisyon tasarımı konusundaki firma sayısının daha az olduğunu ifade etti.