FİNANS

AGRO Sivas 2018 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 16:46 | Son Güncelleme

SİVAS Kongresi'nin 99'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında 5'incisi düzenlenen 'AGRO Sivas 2018 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' ile İlçeler Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Kongresi'nin 99'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında 5'incisi düzenlenen 'AGRO Sivas 2018 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' ile İlçeler Sergisi'nin açılışı yapıldı. Kongre Merkezi ve Fuar Alanı'nda 4 gün sürecek olan AGRO Sivas 2018 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ve İlçeler Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Tarımın her sektöründen katılımın sağlandığı fuarın açılışına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Vali Davut Gül, Ak Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habip Soluk, Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Açılış öncesi konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Ak Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, tarım sektörünün hem Türkiye, hem de Sivas için hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye'de tarım sektöründe yaklaşık 5,5 milyon kişinin istihdam edildiğini belirten Yılmaz, "Ülkemizde yaklaşık 5,5 milyon insanımıza istihdam sağlayan tarım, ülkemizin gıda güvenliği ve halkımızın sağlıklı beslenmesi açısından önemlidir. Nasıl ülkenin sınırlarının güvenliği önemliyse, gıda güvenliği ondan çok daha önemlidir. Karnını doyuramadığınız askerin sınırda nöbet tutabilmesi mümkün olmaz. 2002'de 36 milyar olan tarımsal gelir, 2017 yılında 188 milyara yükseldi. Üretmeden bunu yapabilir misin? 80 milyon nüfusumuzu besliyoruz. Yetmez; yurt dışından 5 milyon Suriyeli, Afgan, Irak'tan gelenler var, besliyoruz. 40 milyon turist geliyor, besliyoruz. Bir de geçen yıl 17 milyar dolarlık ihracat yapıyorsun. Üretmeden ihracat yapabilmek mümkün mü? 2002'de 4 milyar dolar ihracat yapıyorduk. Şimdi 17 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Tarımsal milli gelirimiz 36 milyar dolarken, şimdi 188 milyar liraya çıkmış" ifadelerini kullandı. Vali Davut Gül ise organizasyonlarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "4 Eylül'ün bir ruhu var. Birlik beraberlik içerisinde tekrar o ruhu yaşamak. Birliğimizi muhafaza etmek, kardeşliğimizi muhafaza etmek, bunu her sene yapmaya çalışıyoruz. Tarım anlamında burada yapıyoruz. Kitap, kültür anlamında şehir merkezinde yapıyoruz. Yine akşam 18.00'de devlet büyüklerimizin katılımıyla Kongre Müzemizin yanında yapıyoruz. En sonunda Sivas'ın özgü değerleri olan aşıklarımız Sivas'a özgü konser vermiş oluyorlar" dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise bugünün sadece Sivas için değil, Türkiye, Türk ve İslam coğrafyası için de tarihi günlerden birisi olduğunu söyledi. Fuarın hayırlı olmasını dileyen Destici, ülkede son dönemlerde tarım ve hayvancılığa yapılan desteklemelerden bahsetti. Sivas'ın tarım ve hayvancılık bakımından tarım arazilerinin büyüklüğü ve işlenebilirliği bakımından Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olduğunu dile getiren Destici, "Biz bunu daha verimli hale nasıl getirebiliriz. Ürettiğimiz ürünü nasıl değerli hale getirebiliriz. Bunun sanayisini nasıl kurabiliriz. Bunun endüstrisini nasıl kurabiliriz. Hep birlikte bunun uğraşını vermemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi. Çiftçiye mazotun daha ucuz verilmesi gerektiğinin altını çizen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim süratli bir şekilde bu alanlarda yerli üretimi desteklememiz ve yerli gübre üretimini artırmamız gerekiyor. Burada da dışa bağımlılıktan kurtulmamız lazım. Yani bu hem fiyat açısından, hem de Türkiye'deki tarımın kimyasallardan arınmış bir şekilde yapılması açısından çok önemli olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yine hayvancılık açısından, hem küçükbaş, hem büyükbaş bu anlamda yapılabilecek, atılması gereken adımlar var. Verilmesi gereken teşvikler, desteklemeler var. Dolayısıyla da bunları Sivas'a daha fazla nasıl getirebiliriz, göçü de önleme anlamında insanları doğduğu yerde nasıl doyururuz, bunun uğraşını hep birlikte vermemiz gerekir diye düşünüyorum." Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve beraberindekiler, AGRO Sivas 5'inci Tarım Fuarı ve İlçeler Sergisi'nin açılışını yaptı ve ardından stantları gezdi.

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