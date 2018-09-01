Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı (3)

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 1,6 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olarak belirlendi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 1 milyar 611 milyon 709 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, söz konusu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.
Otomotiv endüstrisini 1 milyar 391 milyon 220 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 375 milyon 915 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri takip etti. Ağustos ayında en fazla ihracat artışı yüzde 177,2 ile mücevher, yüzde 43 ile çelik sektörlerinde gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 81,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunda 2017'nin aynı dönemine göre, yüzde 1,3'lük azalışla 10 milyar 151 milyon 833 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,4'ünü oluşturan tarım gurubunda yüzde 7,8 gerilemeyle 1 milyar 534 milyon 697 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 26,9 azalışla 325 milyon 343 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.
-En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti.
İhracat pazarlarına bakıldığında en fazla ihracat Almanya'da gerçekleşti. Avrupa Birliği'nin (AB) ihracattaki payı ise yüzde 45,5 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında 26 il ihracatını artırma başarısı gösterirken, ilk 5 İl sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. İhracat artışında öne çıkan il ise yüzde 166 artışla Osmaniye, yüzde 165 artışla Çorum ve yüzde 62 artışla Düzce oldu.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2017-2018 yılı ağustos ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 - 31 AĞUSTOS SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2017 2018 Değişim ('18/'17) Pay(18) (%) 2016 - 2017 2017 - 2018 Değişim ('18/'17) Pay(18) (%) I. TARIM 1.665.337 1.534.697 -7,8 12,4 20.720.715 22.234.235 7,3 13,7 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.065.573 976.411 -8,4 7,9 14.310.010 14.997.177 4,8 9,2 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 541.680 508.633 -6,1 4,1 6.454.684 6.444.116 -0,2 4,0 Yaş Meyve ve Sebze 100.994 111.334 10,2 0,9 2.091.590 2.445.364 16,9 1,5 Meyve Sebze Mamulleri 130.550 111.811 -14,4 0,9 1.385.383 1.518.034 9,6 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 83.045 91.500 10,2 0,7 1.274.527 1.336.759 4,9 0,8 Fındık ve Mamulleri 96.973 64.912 -33,1 0,5 1.889.941 1.782.524 -5,7 1,1 Zeytin ve Zeytinyağı 24.031 16.842 -29,9 0,1 285.295 393.152 37,8 0,2 Tütün 83.485 66.727 -20,1 0,5 848.449 977.591 15,2 0,6 Süs Bitkileri ve Mam. 4.815 4.652 -3,4 0,0 80.141 99.636 24,3 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 210.841 192.946 -8,5 1,6 2.145.165 2.444.411 13,9 1,5 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 210.841 192.946 -8,5 1,6 2.145.165 2.444.411 13,9 1,5 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 388.922 365.340 -6,1 2,9 4.265.540 4.792.647 12,4 3,0 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 388.922 365.340 -6,1 2,9 4.265.540 4.792.647 12,4 3,0 II. SANAYİ 10.282.204 10.151.833 -1,3 81,9 116.424.719 130.863.214 12,4 80,6 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.074.470 919.645 -14,4 7,4 11.498.185 12.305.243 7,0 7,6 Tekstil ve Hammaddeleri 695.780 617.429 -11,3 5,0 7.964.428 8.436.802 5,9 5,2 Deri ve Deri Mamulleri 177.463 142.952 -19,4 1,2 1.484.229 1.633.569 10,1 1,0 Halı 201.227 159.263 -20,9 1,3 2.049.527 2.234.872 9,0 1,4 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.461.517 1.375.915 -5,9 11,1 15.308.810 16.745.117 9,4 10,3 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.461.517 1.375.915 -5,9 11,1 15.308.810 16.745.117 9,4 10,3 C. SANAYİ MAMULLERİ 7.746.217 7.856.273 1,4 63,4 89.617.724 101.812.854 13,6 62,7 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.674.106 1.391.220 -16,9 11,2 16.733.304 17.488.717 4,5 10,8 Otomotiv Endüstrisi 1.833.654 1.611.709 -12,1 13,0 27.367.892 30.719.588 12,2 18,9 Gemi ve Yat 166.169 95.723 -42,4 0,8 1.422.582 1.176.706 -17,3 0,7 Elektrik Elektronik ve Hizmet 958.590 804.616 -16,1 6,5 10.056.251 11.131.158 10,7 6,9 Makine ve Aksamları 564.436 552.138 -2,2 4,5 5.665.188 6.843.683 20,8 4,2 Demir ve Demir Dışı Metaller 607.612 601.681 -1,0 4,9 6.392.923 7.762.335 21,4 4,8 Çelik 846.264 1.209.852 43,0 9,8 10.580.141 13.549.225 28,1 8,3 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 244.924 220.962 -9,8 1,8 2.633.208 2.888.675 9,7 1,8 Mücevher 323.546 896.918 177,2 7,2 3.297.841 3.827.658 16,1 2,4 Savunma ve Havacılık Sanayii 159.009 119.787 -24,7 1,0 1.678.804 1.896.751 13,0 1,2 İklimlendirme Sanayii 360.308 343.740 -4,6 2,8 3.688.240 4.410.010 19,6 2,7 Diğer Sanayi Ürünleri 7.599 7.926 4,3 0,1 101.348 118.347 16,8 0,1 III. MADENCİLİK 445.269 325.343 -26,9 2,6 4.523.082 4.587.881 1,4 2,8 Madencilik Ürünleri 445.269 325.343 -26,9 2,6 4.523.082 4.587.881 1,4 2,8 T O P L A M (TİM*) 12.392.810 12.011.873 -3,1 97,0 141.668.516 157.685.330 11,3 97,1 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 856.275 376.742 -56,0 3,0 10.833.535 4.732.111 -56,3 2,9 T O P L A M (TİM+TUİK*) 13.249.085 12.388.614 -6,5 100,0 152.502.051 162.417.440 6,5 100,0(Bitti)
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