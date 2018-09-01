Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı (3)

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 1,6 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olarak belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 1 milyar 611 milyon 709 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, söz konusu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 391 milyon 220 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 375 milyon 915 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri takip etti. Ağustos ayında en fazla ihracat artışı yüzde 177,2 ile mücevher, yüzde 43 ile çelik sektörlerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 81,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunda 2017'nin aynı dönemine göre, yüzde 1,3'lük azalışla 10 milyar 151 milyon 833 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,4'ünü oluşturan tarım gurubunda yüzde 7,8 gerilemeyle 1 milyar 534 milyon 697 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 26,9 azalışla 325 milyon 343 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.