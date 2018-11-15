FİNANS

Ağustos ayı işsizlik rakamları

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Üretimi önceleyen bir planlama ve teşvik politikası yaşama geçirilmediği müddetçe işsizlik sorununun üstesinden gelinmesi mümkün değil"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, üretimi önceleyen bir planlama ve teşvik politikasının yaşama geçirilmesi gerektiğini aksi halde işsizlik sorununun üstesinden gelinemeyeceğini belirtti.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, bugün açıklanan ağustos ayı işsizlik oranlarını değerlendirdi.

İşsizlik rakamlarının bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 11,1'e yükseldiğini anımsatan Erdoğdu, iş bulma ümidi olmayanlar ve mevsimlik çalışanlarla iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar dikkate alındığında, hesaplanan gerçek işsizlik oranının yüzde 17'ye yükseldiğini savundu.

Erdoğdu, "Bu hesaba, zamana bağlı eksik istihdam ve yetersiz istihdam edilenler dahil edildiğinde en geniş işsizlik oranı ise yüzde 19,3'e yükseliyor." ifadesini kullandı.

İşsizlik oranının son 18 ayın en yüksek seviyesine yükseldiğini iddia eden Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik istikrarlı şekilde artıyor. Zaten ülkede uzun zamandır en istikrarlı artan iki veri enflasyon ve işsizlik. Ülkede kötü günlerin geride kaldığını söyleyenleri, ekonomi kendi verileriyle yalanlıyor. Rakamlar maalesef kötü günlerin geride kalması bir yana önümüzde çok daha zor günler göreceğimizin habercisi. Henüz turizm sezonunun bitişi ile işsiz kalanlarla krize giren inşaat sektöründeki işsizlikler istatistiklere girmedi. Gelecek aylarda bu oranların daha da yükseleceği sır değil. Üretimi önceleyen bir planlama ve teşvik politikası yaşama geçirilmediği müddetçe işsizlik sorununun üstesinden gelinmesi mümkün değil. Acilen işsizlerin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan faydalanabilmesinin önündeki zorluklar kaldırılmalı, demokratik bir planlamayla yatırım ve istihdam öncelikleri netleştirilmeli ve ekonomiye günübirlik müdahalelerden vazgeçilmelidir."

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