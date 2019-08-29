FİNANS

Ağustos ayı üretici ve market fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 12:28 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Ağustosta markette en fazla fiyat artışı yüzde 47,13 ile kabakta oldu, kabaktaki fiyat artışını yüzde 43,34 ile salatalık, yüzde 16,67 ile yeşil fasulye takip etti" - "Fiyat düşüşü markette yüzde 27,40 ile en fazla kuru soğanda meydana geldi. Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 16,47 ile şeftali, yüzde 15,16 ile domates izledi" - "Biz bu yıl özellikle doğal afetlerden etkilenen üreticilerimizin borçlarının yapılandırılmasını talep ediyoruz"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 47,13 ile kabakta olduğunu belirterek, "Kabaktaki fiyat artışını yüzde 43,34 ile salatalık, yüzde 16,67 ile yeşil fasulye takip etti." dedi.

Bayraktar, TZOB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ağustosta üretici ve market fiyatlarındaki değişime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Market fiyatlarında, ağustosta 6 üründe fiyat değişimi görülmediğini belirten Bayraktar, 14 üründe azalma, 18 üründe ise fiyat artışı gerçekleştiğini söyledi.

Bayraktar, bu dönemde marul, kuru fasulye, nohut, kuru üzüm, kuru incir ve zeytinyağı fiyatında değişim olmadığına işaret ederek, "Fiyat düşüşü markette yüzde 27,40 ile en fazla kuru soğanda meydana geldi.
Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 16,47 ile şeftali, yüzde 15,16 ile domates izledi." ifadelerini kullandı.

Markette en fazla fiyat artışının ise yüzde 47,13 ile kabakta olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Kabaktaki fiyat artışını yüzde 43,34 ile salatalık, yüzde 16,67 ile yeşil fasulye takip etti." diye konuştu.

Bayraktar, üretici fiyatlarındaysa aynı dönemde 7 üründe fiyat değişimi görülmediğinin altını çizerek, 11 üründe azalma, 12 üründeyse fiyat artışı olduğunu kaydetti.

Üretici fiyatlarında maydanoz, yeşil soğan, limon, elma, pirinç, kuru kayısı ve zeytinyağı fiyatında değişim olmadığına vurgu yapan Bayraktar, "Fiyat düşüşü üreticide yüzde 64,29 ile en fazla kuru soğanda görüldü.

Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 45,49 ile domates, yüzde 40 ile sivri biber izledi.
Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 89,47 ile salatalıkta meydana geldi. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 33,33 ile kuru incir, yüzde 25 ile fındık izledi." bilgilerini verdi.

Bayraktar, üretici fiyatlarındaki artış ve düşüşlerin nedenlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Salatalıkta ve kabakta üretim maliyetlerini kurtarmayan fiyatlar sökümlere neden oldu. Bu durum da arzı düşürdüğü için fiyatları artırdı. Kuru fasulyede yeni başlayan hasat nedeniyle tam oturmayan piyasa fiyatları, geçen sezona göre artış gösterdi. Yeşil fasulyede yağışların ürünü olumsuz etkilemesi fiyatları artırdı. Domateste hasat edilen ürün miktarındaki artışa karşın alımların yavaş olması, ihracattaki durgunluk fiyatlarda düşüşe yol açtı. Aşırı yağışların kaliteyi olumsuz etkilemesi nedeniyle yeşil mercimek fiyatlarında da düşüş meydana geldi."

Üretici ve market fiyatları arasındaki farkın ağustosta yüzde 342,08 ile en fazla patlıcanda görüldüğünü belirten Bayraktar, söz konusu farkın elmada yüzde 308,33,
kuru kayısıda yüzde 307,25 olduğunu aktardı.

- "Borçlar yapılandırılsın"

Bayraktar, üreticilerin bu yıl aşırı yağıştan kuraklığa, selden doluya birçok afete maruz kaldığını hatırlattı.

Döviz kurundaki artışın ve enflasyonun çiftçinin girdi maliyetlerini artırdığına vurgu yapan Bayraktar, "Tarım kredilerinde uygulanan faiz oranları arttı ve çitçimizin finansal maliyetleri de bu nedenle artmış durumda. Afetlerin de üst üste yaşanması üreticimizin borçlarını ödemesini zor hale getirdi. Biz bu yıl özellikle doğal afetlerden etkilenen üreticilerimizin borçlarının yapılandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, süt fiyatlarında 1,5 olması gereken süt/yem paritesinin şu an 1 civarında olduğunu belirterek, süt hayvanlarının kesime gitmemesi için süt fiyatlarının acilen 2 lira 53 kuruşa çıkarılması gerektiğini söyledi.

- Pamuk primi desteği artırılmalı

Bayraktar, geçen yıl 752 bin ton lif pamuk ithali için 1,4 milyar dolar ödendiğine işaret ederek, şöyle devam etti

"Biz bunu içerden karşılamak istiyoruz. Üreticimize gerekli destekler verildiğinde Türkiye'nin pamuk ihtiyacını bizim çiftçimiz sağlayabilir. Dünya ile birlikte Türkiye'de de pamuk fiyatları bir miktar düşmüştür. Hasatta aşağı yukarı 15 gün sonra başlayacak. Üreticimiz fiyatların daha da düşmesinden tedirgindir. Bununla ilgili de hükümetimizin tedbir alması istenmektedir. Bu tedbiri almazsak önümüzdeki yıl pamuk üretimi düşecektir. Üreticimiz 800 kuruş olan pamuk priminin 1 lira 20 kuruşa çıkarılmasını istemektedir. Primleri esas alan kotanın da kaldırılmasını üreticimiz talep etmektedir."

Bayraktar, üreticilerin Toprak Mahsülleri Ofisinin çeltik maliyetini dikkate alan bir fiyatla piyasaya girmesini talep ettiklerini aktardı.

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
İsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştıİsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı
İHBİR Başkanı Haluk Okutur: Ülke olarak akıllı tarıma geçmek zorundayızİHBİR Başkanı Haluk Okutur: Ülke olarak akıllı tarıma geçmek zorundayız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
market fiyatları pamuk Şemsi Bayraktar TZOB

En Çok Okunan Haberler

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

Yürürlükte! 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak

Yürürlükte! 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayraktar: Ağustosta 14 ürün fiyatı azaldı, 18'inin arttı

Bayraktar: Ağustosta 14 ürün fiyatı azaldı, 18'inin arttı

İsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı

İsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı

İHBİR Başkanı Haluk Okutur: Ülke olarak akıllı tarıma geçmek zorundayız

İHBİR Başkanı Haluk Okutur: Ülke olarak akıllı tarıma geçmek zorundayız

SÖYLEŞİ - Orakçıoğlu: Gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemli

SÖYLEŞİ - Orakçıoğlu: Gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemli

Limak, Senegalli gençlere havacılığın kapılarını araladı

Limak, Senegalli gençlere havacılığın kapılarını araladı

İndirim Festivali başladı

İndirim Festivali başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.