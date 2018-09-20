Ağustos ayında 105 bin 154 konut satın alındı

İSTANBUL, (DHA)- MEDYA takip kurumu Ajans Press'in konut satış istatistiklerini ele aldığı araştırmaya göre bu yılın Ağustos ayında Türkiye genelinde 105 bin 154 konutun satın alındığı görülürken, bu oranın bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 12,5 azaldığı kaydedildi.

Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Ağustos ayında 105 bin 154 konutun satın alındığı görüldü. Bu rakam baz alındığında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 12.5 azaldığı kaydedildi. En çok konut satışının yapıldığı il ise 15 bin 262 ile İstanbul oldu. Konut satışında en yüksek paya sahip olan İstanbul’u, 9 bin 291 konut satışı ile Ankara, 5 bin 64 ile İzmir takip etti.

EN AZ KONUT HAKKARİ’DE SATILDI

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisindeki haber çıkışları incelendiğinde, konut ve konut satış istatistikleri ile ilgili 71 bin 288 haber çıkışı tespit edildi.Raporda, konut satışının en düşük olduğu illerde açıklanırken, 14 konut ile Hakkari’nin son sırada yer aldığı saptandı. Hakkari’yi 23 konut ile Ardahan, 59 konut ile de Bayburt izledi. Ağustos ayında Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ise 49 bin 362 olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde12.6 azaldığı saptandı. Toplam konut satışlarının içindeki payı ise yüzde 46.9 olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte Türkiye genelinde ikinci el konut satışları da azalma gösterirken, satılan ikinci el konut sayısı ise 55 bin 792 olarak belirlendi. Genel olarak konut satış kategorilerinin her birinde azalma yaşanırken, ipotekli konut satışlarında da yüzde 67.1 oranında azalış görüldü. Böylelikle ağustos ayında 12 bin 743 ipotekli konutun satıldığı kaydedildi.