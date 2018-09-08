FİNANS

Ağustosta 1 milyon gazete "Dergilik"ten okundu

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2018 12:03 | Son Güncelleme

Dergilik uygulaması üzerinden ağustosta 4 milyon 492 bin dergi ve 1 milyon 115 bin gazete okundu

İSTANBUL (AA) - Dergilik uygulaması üzerinden ağustos ayında 1 milyonun üzerinde gazete okundu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Dergilik, Ağustos ayını da rekorla noktaladı. Daha önce bir ayda 5 milyonu aşan indirme sayısıyla rekor kıran Dergilik’te, ağustosta 4 milyon 492 bin dergi ve 1 milyon 115 bin gazete, Dergilik üzerinden okuyucularla buluştu. Yıl başından bu yana Dergilik’ten toplam 37 milyon 526 bin içerik indirildi.

Ülkemizde yayıncılık sektörüne yeni bir soluk getiren Dergilik’ten erişilebilen yayın sayısı her geçen gün artıyor. Yerel ve ulusal pek çok yayını tek bir platform üzerinden sunan Dergilik dünyanın en popüler yabancı dergilerini de raflarına taşıdı. Bine yakın yabancı dergiyle birlikte toplam yayın sayısı bin 700’e ulaştı. Online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi.

Türk insanına yepyeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik’e sosyal medya hesaplarından da ulaşmak mümkün. Dergilik ile ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesaplarını takibe alarak öğrenebilirsiniz.

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