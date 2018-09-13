Ağustosta 482 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında ağustos ayında 482 firma için izin belgesi düzenlendi.
Ticaret Bakanlığının ağustos ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ağustosta 482 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 5 hariçte işleme izin belgesi, 67 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.
Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 9 oldu.
Dolar ne kadar? 13 Eylül dolar yorumları
Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı
MÜSİAD'dan bankalara 'altın' çağrısı
Dolar/TL son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü
Borsa güne yükselişle başladı
Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Borsa güne yükselişle başladı
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum