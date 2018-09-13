Ağustosta 482 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında ağustos ayında 482 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının ağustos ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ağustosta 482 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 5 hariçte işleme izin belgesi, 67 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 9 oldu.

